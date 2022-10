Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittwochmittag ab

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 140,24 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,92 EUR aus. Bei 140,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 8.942 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 314,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,37 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 137,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 1,89 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,11 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.077,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

