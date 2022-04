Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 204,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 204,40 EUR aus. Mit einem Wert von 213,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.529 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 58,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 168,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 327,14 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,07 Milliarden USD im Vergleich zu 33,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Am 27.04.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta