Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag gesucht

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 06.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 179,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 179,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 markierte das Papier bei 324,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 44,74 Prozent niedriger. Am 27.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 9,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,63 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 27.908,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.171,00 USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

