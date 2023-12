Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 297,05 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 297,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 297,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 296,45 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.458 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 315,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,30 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 105,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 351,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

