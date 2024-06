Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag kaum bewegt

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 493,43 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 493,43 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 495,11 USD zu. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 490,33 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 495,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 276.792 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.06.2023 auf bis zu 258,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 47,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Meta-Aktie leichter: Beschwerden wegen KI-Training mit Nutzerdaten eingelegt

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain