Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 611,40 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 611,40 USD ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 602,79 USD nach. Bei 612,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 445.071 Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 638,40 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,42 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 355,44 USD. Dieser Wert wurde am 10.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,86 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 645,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 6,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,50 USD je Aktie eingenommen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 22,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

