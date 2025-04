Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 576,50 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 576,50 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 580,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 570,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 570,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 491.741 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 740,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 414,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 28,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 722,29 USD an.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 48,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 25,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Microsoft-Aktie verliert: Neuer KI-Assistent für industrielle Anwendungen

Meta-Aktie gibt nach: Jefferies dampft Kursziel deutlich ein

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!