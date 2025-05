Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 634,75 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 634,75 USD zu. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 637,38 USD zu. Bei 635,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 450.161 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 442,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,73 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 721,67 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,56 USD fest.

