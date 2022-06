Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 08.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 182,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 182,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,92 Prozent. Bei einem Wert von 164,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 10,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 284,63 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.908,00 USD im Vergleich zu 26.171,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,97 USD je Aktie aus.

