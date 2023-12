Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 327,73 USD zu.

Die Aktie legte um 11:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 327,73 USD zu. Bisher wurden heute 4.222 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 342,92 USD erreichte der Titel am 23.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 21.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

