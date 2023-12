Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 329,98 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 329,98 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,98 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 323,14 USD. Bisher wurden heute 2.471.099 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 342,92 USD markierte der Titel am 23.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,92 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (112,47 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 193,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

EU-Gesetz: Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach - Meta-, Alphabet-, Apple-Aktien & Co. schwächer

NASDAQ-Titel Meta-Aktie im Minus: Meta sieht sich in Spanien mit Hunderten Millionen Euro Schadenersatzforderungen konfrontiert