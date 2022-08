Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 163,56 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 163,06 EUR. Bei 167,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.357 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 49,64 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,23 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 28.822,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 10,00 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter Meta zapft erstmals Anleihemarkt an

Snapchat-CEO Evan Spiegel - vom Studien-Abbrecher zum Milliardär

Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Juli 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com