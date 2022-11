Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Einbußen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 102,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 100,72 EUR. Bei 101,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 26.935 Stück.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 314,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 67,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,56 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 27.714,00 USD gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

