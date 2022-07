Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14.07.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 161,22 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 160,60 EUR. Mit einem Wert von 162,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.621 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 324,80 EUR markierte der Titel am 14.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 50,36 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 2,72 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.908,00 USD im Vergleich zu 26.171,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

