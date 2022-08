Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Montagnachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 176,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 177,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,90 EUR. Bisher wurden heute 15.820 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2021 markierte das Papier bei 324,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 45,69 Prozent zulegen. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 145,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 243,22 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 10,00 USD im Jahr 2022 aus.

