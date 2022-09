Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 153,24 EUR. Bei 154,00 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 152,60 EUR. Bisher wurden heute 12.713 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2021 bei 319,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 52,10 Prozent zulegen. Bei 145,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,22 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com