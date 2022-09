Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Donnerstagvormittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 152,08 EUR. Bei 152,60 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 863 Stück.

Am 16.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 319,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,46 Prozent. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,35 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com