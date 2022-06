Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 160,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 160,70 EUR. Bei 160,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 454 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Gewinne von 50,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,90 EUR am 14.06.2022. Mit einem Kursverlust von 3,73 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,38 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27.908,00 USD umgesetzt, gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,93 USD fest.

