Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 497,71 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 497,71 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 503,88 USD. Bei 501,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 411.683 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 274,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 44,87 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 515,88 USD.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,26 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,23 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

