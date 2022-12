Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag stark gefragt

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 115,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 115,60 EUR. Bei 108,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.007 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2021 auf bis zu 312,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 63,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 29,11 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.714,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

