Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 617,20 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 617,20 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 624,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 624,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.865.015 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 638,40 USD. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 370,95 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 39,90 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 663,71 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34,15 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 22,67 USD im Jahr 2024 aus.

