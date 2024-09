Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 540,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 542,05 USD. Mit einem Wert von 537,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508.147 Stück gehandelt.

Am 23.08.2024 markierte das Papier bei 544,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 279,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 39,07 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 27,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

