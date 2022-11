Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 109,12 EUR nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,22 EUR an. Bei 107,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.215 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,28 Prozent. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 22,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 174,89 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 3,22 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 27.714,00 USD, gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

