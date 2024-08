Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 530,47 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 531,61 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 526,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 674.219 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 542,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei einem Wert von 274,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 93,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 574,29 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,26 USD je Aktie belaufen.

