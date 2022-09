Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Montagmittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 144,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 144,78 EUR. Bei 145,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.188 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 318,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,51 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2022 bei 144,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,14 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,22 USD.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28.822,00 USD, gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,89 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Meta-Chef Mark Zuckerberg: Musks Neuralink-Implantat kommt für "normale Menschen" nicht infrage

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com