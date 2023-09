Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 285,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:17 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 285,75 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 285,85 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 284,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 284,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 801 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 68,80 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,47 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

