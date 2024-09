Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 562,34 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 562,34 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 563,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 560,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.731.581 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 563,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Mit einem Kursverlust von 50,30 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 574,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 USD, nach 3,03 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 27,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Analyst warnt: NVIDIAs Konzentration auf vier Großkunden könnte zum Problem werden

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

NVIDIA, Meta, Alphabet & Co.: Wachstumsunternehmen und Dividendenzahler - kann das funktionieren?