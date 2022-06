Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag gefragt

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 21.06.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 157,54 EUR. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 158,68 EUR zu. Bei 157,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 14.012 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,50 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 152,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 27.908,00 USD gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 27.07.2022 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie: Facebook stellt Prototypen für schmälere VR-Brillen vor

Aktien im Minus: Facebook und Twitter geben neuen EU-Standards für Online-Posts Zustimmung

Alphabet-Aktie vor Aktiensplit: Sollten Anleger jetzt noch in den Google-Konzern investieren?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com