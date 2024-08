Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 531,38 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 531,38 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 531,84 USD. Bei 527,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 368.596 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,79 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. 2,15 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 276,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 48,04 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 574,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,07 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 21,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

