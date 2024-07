Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 490,09 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 2,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 492,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 486,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 652.603 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 9,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 78,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 522,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

