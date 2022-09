Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Vormittag ein

Um 09:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 143,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 143,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 821 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 54,25 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.822,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

