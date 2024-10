Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 574,99 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 574,99 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 577,09 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 572,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 574,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 303.987 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (602,90 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 4,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 607,14 USD.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

