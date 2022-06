Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Plus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 152,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 152,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 152,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 576 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2021 auf bis zu 324,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 4,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,38 USD aus.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

