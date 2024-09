Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 569,51 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 569,51 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 570,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 564,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 324.404 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 573,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,77 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,92 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 574,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 39,07 Mrd. USD gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Analyst warnt: NVIDIAs Konzentration auf vier Großkunden könnte zum Problem werden