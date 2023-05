Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag nahe Nulllinie

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 252,84 USD. Zuletzt wechselten 7.346 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 255,62 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,10 Prozent Luft nach oben. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.645,00 USD im Vergleich zu 27.908,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 11,79 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

