Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittag nach

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 131,62 EUR abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 131,34 EUR ab. Mit einem Wert von 133,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.144 Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 314,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 58,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 126,50 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,05 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.822,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,82 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

