Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 132,44 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,56 EUR nach. Bei 133,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.309 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,86 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 126,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 239,33 USD.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie im Plus: Weitreichende technische Störungen bei WhatsApp

Alibaba-Chef Jack Ma: Vom Verlierertyp zum Milliardär - Warum sich Aufgeben nicht lohnt

Alphabet-Aktie etwas tiefer: Texas klagt gegen Google wegen Gesichtserkennungsfunktion - Indien verhängt Bußgeld

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com