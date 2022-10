Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 132,32 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 132,22 EUR. Bei 133,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.657 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR an. Gewinne von 57,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 126,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,60 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,33 USD.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com