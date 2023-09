Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 300,00 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 300,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.276 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 326,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 70,64 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

