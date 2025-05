Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 603,13 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 611,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 605,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 517.027 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD. 22,84 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,60 Prozent.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 4,86 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent auf 42,31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

