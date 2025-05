Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 588,73 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 588,73 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 591,33 USD. Bei 590,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 398.909 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 442,70 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,73 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 721,67 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 6,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,86 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 42,31 Mrd. USD gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.07.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

