Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Mittwochvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 284,00 EUR zu.

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 284,00 EUR. Bei 284,60 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 283,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 2.117 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 297,60 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 4,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 68,61 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Kommission: Google und Co. müssen vor Wahlen mehr gegen Fake News tun

ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Meta Platforms (ex Facebook) abgeworfen