Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 515,64 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 515,64 USD nach. Bei 515,64 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 517,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178.695 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 544,20 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2024 erreicht. 5,54 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (279,49 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 574,29 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,07 Mrd. USD – ein Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,26 USD fest.

