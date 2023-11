Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 336,32 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 336,32 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 336,59 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 333,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.695.961 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2023 markierte das Papier bei 342,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2022 bei 108,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 67,77 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

