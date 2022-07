Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 29.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 155,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 153,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,30 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.917 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,22 USD.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.822,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 26.171,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 10,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

