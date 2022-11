Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 105,86 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 107,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.957 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,00 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 66,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 18,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 27.714,00 USD gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,11 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

