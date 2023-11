Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 334,58 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 334,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 334,21 USD. Bei 339,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.784.388 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,49 Prozent zulegen. Am 30.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

