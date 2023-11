Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Donnerstagnachmittag nach

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 329,38 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 329,38 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 328,05 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,71 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.762.793 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 342,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.12.2022 bei 109,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 351,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 stärker