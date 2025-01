Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 703,48 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 703,72 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 692,96 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 853.606 Stück gehandelt.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 710,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 393,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 44,12 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 718,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.04.2025 gerechnet. Am 04.02.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 25,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie gewinnt: Facebook-Mutter Meta mit Gewinnplus

Weshalb DeepSeek für NVIDIA-Aktie zur Bedrohung werden könnte

Donnerstagshandel in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100