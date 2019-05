METRO-Aktie gibt ab: METRO kommt bei Real-Verkauf voran - Abschreibung sorgt für tiefrote Zahlen

Mit einem vom Einzelhandelsimmobilien-Spezialisten Redos geführten Konsortium seien exklusive Vertragsverhandlungen vereinbart worden, teilte METRO am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das Rahmenkonzept sehe vor, Real als Ganzes an Redos zu veräußern.

METRO würde demnach zunächst am operativen Geschäft von Real mit 24,9 Prozent beteiligt bleiben. Das Konzept des potenziellen Käufers basiere "sowohl auf umfangreichen Investitionen als auch auf einer Anpassung des Filialnetzes". Ziel sei es, im Sommer zu einem Vertragsabschluss zu kommen. Der Verkaufsprozess für die 34 000 Mitarbeitern zählende Kette Real war im September 2018 eingeleitet worden.

METRO-Chef Olaf Koch bezeichnete das von Redos geführte Konsortium als einen starken und erfahrenen Partner, der aus seiner Sicht das überzeugendste Konzept für die Neuausrichtung von Real vorgelegt habe. "Als Minderheitsgesellschafter sind wir bereit, den weiteren Weg verantwortungsvoll für einen definierten Zeitraum zu begleiten." METRO will sich komplett auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren.

Massive Verluste dank Real

Abschreibungen auf die Supermarkttochter Real haben den Handelskonzern Metro im zweiten Geschäftsquartal tief ins Minus gedrückt. Unter dem Strich belief sich der Verlust auf 459 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Rahmen des fortgeschrittenen Verkaufsprozesses schrieb der Konzern daraufhin 385 Millionen Euro ab. Aber auch im fortgeführten Geschäft ohne Real verzeichnete Metro einen Verlust.

Das operative Geschäft (Ebitda) sank bereinigt um Erträge aus Immmobilienverkäufen um ein Viertel auf 83 Millionen Euro. Dabei belastete weiterhin ein schwieriges russisches Geschäft sowie Kosten für die IT und die Digitalisierung das Ergebnis. Negativ wirkte sich auch die Schwäche der russischen sowie türkischen Währung aus. Zudem fiel das Ostergeschäft dieses Jahr im Gegensatz zum Vorjahr erst in das dritte Geschäftsquartal. Der Umsatz stieg leicht um 0,2 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro. Die Jahresprognose wurde bekräftigt.

So reagiert die METRO-Aktie

Die Aktien von METRO sind am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten eingeknickt. Sie sackten als Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDAX um 5,23 Prozent auf 14,31 Euro ab.

Trotz der Fortschritte beim geplanten Verkauf der Supermarktkette Real habe die Metro im Kerngeschäft weiterhin mit Problemen zu ringen, erklärte Analyst Borja Olcese von der Bank JPMorgan.

Der Umsatz habe im zweiten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen insgesamt erfüllt, allerdings habe der Mix enttäuscht. So sei es etwa in Asien besser gelaufen, in Russland und Deutschland aber schlechter.

